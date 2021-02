Esposa de Projota repudia Karol Conká e torce para marido abrir olhos

Muitos famosos se pronunciaram a respeito do comportamento de Karol Conká no "BBB21". Dessa vez, Tamy Contro, esposa de Projota, se posicionou. Ela disse repudiar as atitudes da cantora e torceu para o marido "abrir os olhos".

Emanar boas energias e torcer muito pra que ele seja ele sem ser manipulado de qualquer forma. NINGUÉM lá dentro vai ser perfeito o tempo todo ou acertar sempre, mas torço para que ele tenha serenidade pra conseguir ver o jogo por si só e que os acertos dele sempre se sobreponham — Tamy Contro 🎧 (@tamycontro) February 2, 2021

"Obviamente repudio as atitudes da Karol. A gente só precisa lembrar que nós estamos vendo e ouvindo TUDO o que tá acontecendo, e ninguém da casa tem esse acesso. Só espero que o Tiago consiga abrir seus olhos antes que seja tarde. Eu por aqui não posso fazer nada a não ser emanar boas energias e torcer muito pra que ele seja ele sem ser manipulado de qualquer forma. NINGUÉM lá dentro vai ser perfeito o tempo todo ou acertar sempre, mas torço para que ele tenha serenidade pra conseguir ver o jogo por si só e que os acertos dele sempre se sobreponham", escreveu.

Porque além de torcer muito por ele, eu sei o coração que ele tem ♥️ — Tamy Contro 🎧 (@tamycontro) February 2, 2021

"Porque além de torcer muito por ele, eu sei o coração que ele tem", completou Tamy.