Espetáculo infanto-juvenil 'As Aventuras do Infante Destemido' estreia no Teatro de Ananindeua

Neste próximo domingo (22), às 18h, o Teatro Municipal de Ananindeua, localizado no Parque Vila Maguary, recebe o espetáculo ‘As Aventuras do Infante Destemido’, voltado para crianças e jovens. O evento apresenta músicas autorais de Nicobates, Rael Andrade e Buscapé Blues, além de versões de clássicos do rock and roll.

A trama conta a história de um nobre e atrapalhado animador de festas que tenta ajudar pessoas em perigo. Ele usa o rock and roll para repassar mensagens positivas para as crianças e adolescentes. Ao longo do caminho, enfrenta rejeição, mas encontra acolhimento no teatro, onde se reúne com o público e outros personagens.

O projeto é inspirado na música “Infante Destemido”, que também servirá como base para um curta-metragem com filmagens realizadas durante o evento. Segundo Nicobates, autor do roteiro, o objetivo é promover a sociabilidade, especialmente entre pessoas neurodivergentes.

O espetáculo contará ainda com a apresentação da banda Jones Vega e Os Astronautas, que trará um repertório de músicas autorais e covers, além de animadores do grupo Baleiros Badalados. Durante a programação, será gravado o videoclipe da canção “Infante Destemido”.

A realização do evento é da produtora Uka Uka, Arte Cultura e Comunicação, em parceria com a Associação Sociocultural Outros Nativos.