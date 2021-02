Equipe de Projota tenta contato com mãe de Bill e família responde: ‘Deixa ela em paz’

Após o jogo da discórdia do “BBB21” dessa segunda-feira (8), onde Projota detonou Bill, como Arcrebiano é chamado, pelos últimos acontecimentos envolvendo ele, Karol Conká e Carla Diaz, a equipe do rapper foi ao Twitter pedir o contato da mãe de Bil.

Deixa ela em paz https://t.co/wfiiSV8Ex5 — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) February 9, 2021

“Deixa ela em paz", responderam os administradores da conta do educador físico na rede social. A resposta rendeu mais de 140 mil curtidas no perfil de Bil, que teve uma discussão com Karol na madrugada.

A web entendeu o comportamento da curitibana, que comemorou ter feito o modelo chorar, como “abuso psicológico”, o que levou a equipe de Bill a pedir pela sua saída do reality.

"Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família", escreveu o perfil oficial de Arcrebiano.