Equipe de Luciano Estevan responde sobre publicações polêmicas do participante

Antes da estreia do Big Brother Brasil 22, a equipe que administra as redes sociais de Luciano Estevan já postou uma nota oficial para responder críticas. Os internautas descobriram postagens polêmicas do jogador, além de curtidas em páginas de conteúdo pornográfico no Twitter.

Em 2010, quando Luciano estava com 16 anos, ele fez a postagem: “O Jerson da novela Passione joga Tibia, por isso que a ex mulher dele tem nojo dele. Pow man vai ver pedofilia, mas Tibia é f*da!”, diz um tuíte. Em 2012, ele comentou: “Meu p* tem 21 cm só que duro”, disse.

A nota oficial alega que as postagens criticadas são antigas e que a intenção é prejudicá-lo no programa. Confira: