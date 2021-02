Empresa revê ação publicitária por conta de postura dos 'brothers'

A festa do BBB 21 neste sábado (13) terá o patrocínio de uma marca de cerveja, que fará pela primeira vez uma ação publicitária dentro da "casa mais vigiada do Brasil". No entanto, por conta do comportamento tóxico de alguns participantes e as críticas provocadas por isso nas redes sociais, a empresa decidiu rever a propaganda.

"Não compactuamos com comportamentos que levam a exclusão e desrespeito. Ainda que, como patrocinadores, não tenhamos interferência no programa, entendemos que com as nossas ações lá dentro podemos reforçar o caráter de entretenimento do reality show e levantar temáticas importantes para a nossa sociedade, alinhadas com o que acreditamos", disse Vanessa Brandão, diretora de marketing do segmento mainstream da Heineken Brasil, em comunicado nesta sexta-feira (12)

A ação publicitária já estava prevista desde o início do programa. A Amstel é uma das patrocinadoras do BBB 21. No entanto, eles decidiram mudar o foco da mensagem para demonstrarem que estão atentos aos acontecimentos da casa.

Lucas Penteado, que pediu para deixar a casa na última semana, foi apontado como alvo de tortura psicológica dentro da casa, além de comportamentos de xenofobia e intolerância religiosa.

De acordo com o comunicado, a empresa vai usar os momentos dentro da casa para reforçar o seu posicionamento de que "todos são bem-vindos". "Os últimos acontecimentos dentro do reality, parte da dinâmica do jogo e que provocaram importantes reflexões, impulsionando movimentos de conscientização e mobilização para mudanças, fizeram com que a marca, junto à Globo, reavaliasse as ações previstas", comunicou a companhia.

Fora da casa, a marca vai passar a mensagem com um time de influenciadores, formado por nomes como Pequena Lo, Preta Gil, Thelma Assis e Marcela McGowan (participantes do BBB 20), Diva Depressão, Victor di Castro e Bielo Pereira.