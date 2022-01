'BBB 22': Douglas Silva e Rodrigo ganharam a Super Prova do Anjo e Líder

Douglas Silva e Rodrigo Mussi ganharam a Super Prova do Anjo e Líder e poderão escolher em conjunto quem será imunizado no primeiro paredão da edição do "Big Brother Brasil 22". A prova reuniu pipocas e camarotes, sendo um de cada por dupla. O desafio era montar uma rua, em meio a uma mini cidade, no menor tempo possível. Eles fizeram o menor tempo: 172,5 segundos.

VEJA MAIS

Eles ganharam porque a dupla – Paulo André e Vinícius – que fez o menor tempo foi desclassificada por deixar as peças desencaixadas.