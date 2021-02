Arcrebiano atende o primeiro Big Fone, imuniza e indica ao paredão; confira as escolhas

Arcrebiano foi mais rápido e atendeu o primeiro Big Fone desta semana no “Big Brother Brasil 21”, nesta sexta-feira (5). Arcrebiano teve que indicar um brother ao paredão e imunizar outro.

Thaís foi escolhido para disputar a preferência do público na próxima terça-feira (9) e Juliette foi imunizada e não pode ser indicado ao paredão.

☎️ Big Fone:

Arcrebiano atende ao Big Fone, indica Thaís ao Paredão e imuniza Juliette • #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/usf0antNoI — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2021

Mais duas chamadas do Big Fone estão previstas para o domingo (7). Uma para as 10h e outra para as 18h.