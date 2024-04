Chris Flores já não via mais sentido em trabalhar com fofocas

O vínculo de Chris Flores com o SBT chegou ao seu término. Conforme a apresentadora, que liderava o Fofocalizando e estava ausente desde novembro de 2023, a decisão foi tomada para que ela pudesse iniciar uma nova etapa e concentrar-se em novos empreendimentos.

A notícia da saída de Chris foi inicialmente divulgada pelo portal Notícias da TV, que conversou com a artista sobre os motivos por trás de sua partida. Quando contatada pela Quem, a assessoria do SBT corroborou a informação: "A decisão foi mutualmente acordada entre ambas as partes", afirmou a representante da emissora.

Em uma entrevista ao site UOL, Chris compartilhou que trabalhar com fofocas, o cerne do programa que apresentava, já não lhe fazia sentido, algo que permeou grande parte de sua trajetória profissional. No momento, a jornalista expressou seu interesse em concentrar-se em suas redes sociais e em um mestrado em história, enquanto permanece receptiva a novas oportunidades.

Chris ingressou no SBT em 2016, após o término de seu contrato com a Record. Ela iniciou sua jornada na emissora como integrante da equipe da Fábrica de Casamentos e, em 2020, assumiu o comando do Fofocalizando, um dos programas de maior audiência da empresa.