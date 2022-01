Casa do BBB 22 terá dois Big Fones e apenas um banheiro com chuveiro

A Globo acaba de adiantar algumas novidades da casa do Big Brother Brasil na temporada de 2022. Uma das principais surpresas é que os participantes terão que fazer fila para usar o único chuveiro disponível na casa, que fica no banheiro principal da casa.

Sobre a decoração, a sala terá um "excesso de cores" desde as paredes ao sofá, almofadas e tapetes. A área externa também será muito colorida, com figuras geométricas nos muros em estilo pop art, iluminação especial e dois Big Fones mo jardim

A academia foi pensada como um ambiente não apenas para exercitar corpo, mas também para pensar as estratégias de jogo, pois haverá um painel com as figuras dos participantes e os ícones do jogo, além de uma zona de estar com puffs e mesinhas.

O banheiro principal - único com chuveiro - terá decoração retrô, com blocos de cor, incluindo um cubo mágico alusivo ao brinquedo dos anos 80 e 90, tijolos de vidro e camarim.

Um dos quartos da casa terá estilo grunge, com "muito xadrez, rock n' roll e elementos musicais", combinações de estampas, texturas e objetos lúdicos que lembram os anos 80, colagens de pôster de bandas, grafites, esculturas e elementos musicais e até uma cama suspensa.

Enquanto o outro quarto terá clima romântico, com roupas de cama, almofadas, cabeceiras, carpetes e papéis de parede se integram com texturas complementares, além de ursinhos, smiles, sapatinhos e roupinhas de boneca.

O BBB 22 tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.