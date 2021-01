Carla Diaz e Fiuk discutem por causa de comida na Xepa

A reunião para discutir o que deveria ser comprado na Xepa do “Big Brother Brasil 21” rendeu a primeira briga por comida da edição do reality. Chateada, Carla Diaz deixou a conversa dizendo não estar sendo ouvida. Caio, Bill, Arthur, Kerline, Carla, Fiuk, Thais, Rodolfo, Sarah e Juliette decidiram o que comprar, mas ficaram na dúvida entre comprar mistura para gosto de todos ou fazer as compras de forma individual.

Fiuk defendeu que deveriam comprar tudo para todos. "Se a gente não chegar num consenso é melhor não ter fígado, nem moela. Melhor ter o que todo mundo come", disse.

Carla Diaz lenda que não deita pra ninguém, depois que foi interrompida diversas vezes pelo Fiuk ela saiu andando #BBB21 pic.twitter.com/DXUG0CAFSK — Séries Brasil (@SeriesBrasil) January 29, 2021

Carla Diaz lamentou ninguém estar prestando atenção no que ela estava falando e disse que deveriam comprar o básico. "Compra arroz, feijão e farofa... Não acho justo ninguém comer rabada só porque eu não gosto", defendeu.

"Galera não entende que estamos na Xepa. Vocês estão viajando", respondeu Fiuk.

A atriz tentou falar novamente e foi interrompida por Fiuk e outros brothers. "Gente, não deixam eu falar. Desculpa, não quero ficar discutindo por algo que nem veio. Vocês não tão nem ouvindo", disse Carla, antes de abandonar o local.

"A gente precisa resolver, Carlinha. Aí, já ferrou, tá ligado?", respondeu o filho de Fábio Jr.

Carla foi para o quarto após a discussão e foi consolada por Viih Tube, Thais e Juliette.

Fiuk foi tentar apaziguar, mas a atriz não quis papo: "Não quero decidir nada agora, Fiuk. Não me fez bem. Você me respeita, por favor. Não me fez bem aquele tipo de discussão, entendeu? Não tava legal. Não é sobre individualismo. Essa é questão".

"Você disse 'vocês estão sendo individualistas' e não é. Eu tava tentando enxergar por um lado que pudesse agradar todo mundo. Eu sei que a gente tá na xepa. Eu sei que é muito difícil e talvez não compremos muita coisa. Eu assisto o programa, mas acho que não pode ser tão radical. Enfim", completou a atriz.

Carla ainda explicou que sua ideia era comprar mistura para todos: "Não é para uma só pessoal, Fiuk. Se a gente for ver, todos os meninos, pelo que percebi, comem aquele tipo de carne que talvez você não come. A minha ideia, então, seria dividir. Não precisa comprar 7 kg de carne, mas 3,5 kg porque só metade come".