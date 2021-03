Carla Diaz detona Gilberto: 'Acho um falso do car*lho'

Alvo de Carla Diaz no "BBB 21" desde que ela voltou do paredão 'fake', Gilberto continua sendo detonado pela sister. Durante conversa com Arthur na madrugada desta terça-feira (16), ela criticou a postura do doutorando em economia e disparou: "Acho ele um falso do car*lho".

"Eu acho falso do caramba, porque na minha frente falava uma coisa e pelas costas falava outra. Não só comigo, mas com outras pessoas que ele trata bem e pelas costas ele fala mal", afirmou.

Após o jogo da discórdia, a atriz conversou com o instrutor de crossfit. O brother reclamou por ainda não ter recebido informações sobre a passagem da sister pela berlinda fake. "Até agora você não falou nada para a gente. Nenhuma informação", comentou ele.