Caio vence a prova do anjo, do ‘BBB 21’, pela segunda semana consecutiva

Caio é o anjo do ‘BBB 21’ pela segunda semana seguida na tarde desta sexta-feira (19). Na última pergunta da prova, que era em formato de quizz da Amercianas, Projota - que era o último no mata-mata- mudou de resposta, o que garantiu a vitória do fazendeiro. Além de dar imunidade a alguém, Caio ganhou R$ 5 mil reais e uma smart TV de 55 polegadas.

O sorteio para participar da prova foi realizado por meio de bolinhas na sala da casa. Os brothers Carla, Thaís, Fiuk, João, Pocah, Projota, Caio, Rodolffo e Lumena foram os sorteados. A paraibana Juliette se juntou ao grupo após ter sido vetada da prova do líder, que ocorreu na quinta-feira a noite (18).

A prova funcionava da seguinte forma, a cada rodada o telão mostrava por poucos segundos produtos e cupons. Na sequência, era feita uma afirmação do que foi exibido e os participantes precisam falar, por meio do totem, se eram mais, menos ou a quantidade exata de produtos.

Quem fizesse cinco pontos primeiro seria o novo anjo da casa. Se mais de um participante fizesse cinco pontos ao mesmo tempo, teria início o mata-mata.

Confira as rodadas:

1ª rodada: João Luiz e Projota pontuaram

2ª rodada: Caio, Fiuk, João, Juliette, Pocah, Projota e Rodolffo pontuaram

3ª rodada: Caio, Carla e Pocah pontuaram

4ª rodada: Caio, Carla, Fiuk João Luiz, Juliette, Lumena, Pocah, Projota, Rodolffo e Thaís acertaram.

5ª rodada: Caio, Carla, Fiuk, Juliette, Lumena, Projota e Rodolffo pontuaram

Na 6ª rodada, Caio e Projota chegaram a 5 pontos e iniciou o mata-mata

Para o Castigo do Monstro, Caio escolheu as sisters Viih Tube e Thaís. Elas terão que ficar fantasiadas de vendedores com seus produtos à venda. A cada som diferenciado, emitido pela produção do programa, elas terão de anunciar num megafone suas ofertas, usando de sua criatividade. Elas também perderam 300 estalecas cada.