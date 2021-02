Brothers falam de Fiuk após beijo em Thaís: 'Vacilão'

Em uma conversa na academia do “Big Brother Brasil 21”, nesta sexta-feria (5), Caio, Arcrebiano e Rodolffo falaram sobre Fiuk e Thaís. O goiano do grupo “Pipoca” repetiu uma fala que o cantor disse para a dentista: "Não viaja que não tem nada não".

Arcrebiano reprovou a atitude do artista: "Como você vai ficar com a mulher e no outro dia não olha para a cara dela? Você vai vê-la todo dia, está doido?".

Rodolffo também reagiu negativamente, principalmente porque Fiuk está confinado com Thaís.

"Se você não tem interesse, não beija. É criar expectativa na mulher perante a sociedade inteirinha", opinou Caio. Arcrebiano concordou: "Ele foi vacilão".