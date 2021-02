Boninho teria dito em áudio vazado que Lucas omitiu problema com bebida

Após a saída de Lucas Penteado na manhã deste domingo, 7, Projota foi ao confessionário do BBB e conversou com o Big Boss, Boninho. O áudio da conversa teria vazado durante a transmissão ao vivo do pay-per-view. O rapper disse que não estava feliz no programa e o diretor rebateu que Lucas omitiu o problema com bebida.

"De verdade, não entrei aqui para isso. Está muito difícil imaginar tudo que aconteceu esta noite, como a minha família está em casa sabendo o que eu estava passando aqui sem precisar passar por isso. Eu não preciso. E eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer, sabe?", disse o rapper, alegando estar com medo de Lucas.

Mas que áudio é esse Boninho?

Dando informações pro Projota sobre o jogo, chamando Lucas de monstro, gremilin, pelo amor de Deus pic.twitter.com/5eCipx8lFs — ondejacyviu (@jacyjuly) February 7, 2021

O diretor tentou dissuadir o rapper a sair. "Dá um tempo, a casa vai mudar, ele saiu, o clima é outro. A gente conversa amanhã de novo se você quiser", respondeu Boninho.

Na conversa, Boninho teria alegado que não sabia que Lucas tinha problemas com consumo de álcool. "A gente descobriu só depois que ele tava aí, que ele tinha problema com bebida. Ele tá aqui, tá tranquilo, tá outra pessoa. É por isso que ele queria sair. Ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida. Essa festa era a última chance dele se comportar. Ele é um moleque gente fina, mas na hora que bebe vira um monstro". Boninho teria dito ainda que se soubesse que Lucas não podia beber, não deixaria ele entrar no BBB.

O Big Boss teria aconselhado Projota a continuar no jogo e garantido que a produção daria o amparo para Lucas fora do reality. "Não jogue fora uma coisa que você colocou aí. A sua vida a gente controla aqui. Relaxa", garantiu o diretor ao rapper.

A emissora ainda não se manifestou sobre os acontecimentos da madrugada.