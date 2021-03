Boninho sugere novo paredão falso: 'Será?'

A produção do “BBB 21” parece estar bem atenciosa com o que o público quer. Menos de 12 horas após o retorno de Carla Diaz à casa mais vigiada do Brasil, Boninho já deixou o público esperançoso com a possibilidade de mais um paredão falso na edição.

Em resposta um seguidor em seu Instagram, o diretor provocou fazendo suspense: “Ouvimos outro paredão falso? Será?”, escreveu o internauta.

(Reprodução/Internet)

Carla está causando na casa após passar quase dois dias no quarto secreto ouvindo as conversas dos colegas de confinamento.

Em conversa com Camilla de Lucas, ela disse que não vai contar para todos o que descobriu enquanto esteve no quarto e afirmou: “Agora vai mudar, muito. Ouvi muita coisa, muita. Não vou deixar minha essência de lado, meu caráter de lado, mas agora eu vou jogar (...) Eu errei para caramba, eu assumo, mas eu estava vindo com meu coração, não estava armando jogo sujo como muita gente aqui”, finalizou.