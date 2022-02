Boninho libera cooler na intenção movimentar o jogo e deixar todos na Xepa; vídeo

A noite desta sexta-feira (18), dentro do Big Brother Brasil, BBB 22, pode ficar ainda mais agitada. Isso porque logo após Bruna indicar o Gustavo ao Paredão, o empresário ameaçou cometer alguns deslizes só para que os demais participantes que estão no VIP parem na Xepa. O diretor do programa, J. Boninho decidiu, então, dar uma mãozinha na possível confusão e mandou um cooler com bebidas para os jogadores.O anúncio foi feito pelas redes sociais:

Mais cedo, os Brothers e as Sisters tiveram uma surpresa quando a Bruna foi a mais rápida entre os 17 participantes a atender o Big Fone – ao vivo pela TV Globo. A dançarina mandou o Gustavo direto para o paredão do próximo domingo (20). Gustavo disse que pretende movimentar a casa, já que uma das regras é que as coisas do Vips são exclusivas dos Vips e os da Xepa são da Xepa.