'Big Boss' dá bronca em Fiuk e vaza áudio com risada; assista

Os brothers caíram na gargalhada na tarde desta terça-feira (9), após um áudio da produção dar uma bronca em Fiuk e logo depois vazar uma risada. O artista estava cortando as unhas no quarto, o que é proibido no “Big Brother Brasil 21”.

“Toda higiene pessoal no banheiro”, disse a voz. Fiuk foi para a área do reservado, onde fica o sanitário. A voz repetiu a chamada, mas deu uma risada, que foi acompanhada pelos brothers.

Enquanto isso, Gilberto e Projota estavam na cozinha do Vip e da Xepa. Após a primeira atenção, Gil se confundiu e pensou que fosse para ele a chamada. “É eu que estou usando esse pano aqui?”, perguntou Gilberto enquanto passava um pano na mesa da cozinha do Vip.

Após a risada, a dupla correu para o quarto colorido, tentando entender a situação.