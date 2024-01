BBB 24: Vídeo de Alane Dias ensinando o jeito certo de tomar tacacá volta a viralizar

O vídeo onde a paraense Alane Dias, confirmada na casa do Big Brother Brasil 24, ensina a tomar tacacá da forma correta voltou a viralizar após a sua confirmação nesta edição do programa. Através das suas redes, a participante que também produz conteúdo na internet, gravou o vídeo que já bateu quase 76 mil curtidas no instagram, ensinando a maneira correta de tomar o prato regional para o público de fora. A música “Voando pro Pará”, da cantora Joelma, caiu recentemente no gosto dos brasileiros e se tornou viral nas redes sociais, não demorou para que surgissem as dancinhas com a música.

No vídeo, Alane conta que percebeu um erro no gesto que as pessoas de fora estavam fazendo para se referir ao ato de tomar o tacacá. Segundo ela, o gesto correto precisava lembrar o formato de cuia, onde o prato é tipicamente servido em toda a região norte. A modelo ainda mostra imagens e abre o vídeo lembrando de ter crescido tomando Tacacá.

O que é o Tacacá?

O tacacá é um prato típico da região norte do Brasil, normalmente servido quente e salgado, sua composição mais tradicional é com a goma de tapioca, tucupi, camarão e jambu. Todos os seus ingredientes são encontrados nos estados que compõem a região norte. Servido na cuia, coloca-se primeiro a goma de tapioca fervida, após o tucupi, caldo amarelo extraído da mandioca, o jambu, responsável por provocar a dormência na boca e o camarão salgado.