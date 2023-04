Quem vai ganhar o BBB 23? Aline, Amanda e Bruna Griphao estão na final; veja enquete UOL atualizada

Falta pouco para a final do Big Brother Brasil 23. E, neste domingo (23), foi definido o trio finalista da temporada. Chegaram à grande final: Aline, Amanda e Bruna. O resultado oficial será anunciado nesta terça-feira (25) após a novela "Travessia", na TV Globo. Porém, você já pode acompanhar pelas enquetes do site UOL e do portal oliberal.com para ter ideia de quem poderá ser a grande vencedora do reality.

Confira a enquete parcial do site UOL

Até ás 09h30min desta segunda-feira (24), Amanda liderava a preferência do público com 39,24% dos votos. Seguida da sister Aline, com 33,59% da votação popular e por último, vem Bruna com apenas 27,17%.

Confira a enquete parcial do portal Oliberal.com

