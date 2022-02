BBB22: Maria e Bárbara dão selinho na festa do Líder 'Abravalândia'

Maria e Bárbara já estão curtindo muito a festa do líder Tiago Abravanel no "BBB 22" (TV Globo). As duas deram um rápido selinho logo no início da comemoração. Nesta madrugada, Maria esquentou o clima no quarto lollipop com Eliezer. Os dois conversaram sobre a pegação da noite pouco antes de a festa "Abravalândia" começar: "Deu para dar um test drive", comentou a cantora. Já na semana passada, na festa boteco, Maria trocou amassos com Eli e com Linn da Quebrada.