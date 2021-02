Veja quem são os Brothers ‘em alta’, ‘em queda’ e 'em desgraça' no reality

Não consegue acompanhar o excesso de informações do “BBB21”? A edição atual do reality show está intensa a tal ponto, que a maioria da internet parece ter fechado uma posição única em relação aos participantes. O colunista Chico Barney estabeleceu o status de todos os Brothers, a partir da análise do que é falado de cada um deles na web. Veja:

EM ALTA

Gil: Carismático, inteligente e corajoso. Gilberto do Vigor parecia promissor desde os primeiros momentos do programa e, para surpresa geral, está tentando realizar uma entrega à altura da expectativa. Teve uma votação ridícula: menos de 2% no paredão de ontem (9).



Sarah: A publicitária é uma das figuras mais interessantes do programa. Teve sensibilidade para entender o entorno e montou uma dissidência para confrontar a maioria.

Juliette: Perseguida desde a primeira semana pelo trio Karol Conká, Nego Di e Projota, conquistou rapidamente o coração do público, mas ainda parece querer a aprovação interna.

EM BANHO-MARIA

Carla: Olhou para o abismo e, mesmo com o abismo olhando de volta enquanto exclamava alguns impropérios, manteve a calma. Tem a firmeza e a doçura que apenas o Orfanato Raio de Luz (Chiquititas) poderia conferir a alguém.

Viih: Para quem entrou famosa por se envolver em atribulações com saliva e felinos, até que a youtuber está demonstrando algum bom senso. Já com 20 anos, um pouco mais madura, a influenciadora procura estabelecer seus posicionamentos com serenidade.

Camilla: Entrou disposta a se tornar a voz da razão do “BBB21”. No decorrer do programa, procurou mediar confusões e tentou fazer o mínimo quando ninguém mais tentou.

Thais: Traz a doce lembrança de tempos mais simples. Vê-la com muita dificuldade para se expressar na temporada com mais participantes palestrinhas remete a uma época em que a rapaziada fazia rodinha na piscina e ficava gritando "uh, é BBB".

João: Ainda não sabemos quem é João. Muitas vezes nem ligamos o nome à pessoa. Isso não deve ser bom para os negócios.

EM QUEDA

Caio: O brasileiro estava preparado para amá-lo. O “cowboy” parecia suficientemente divertido e com alguma disponibilidade para interagir com um elenco tão diverso. Mas preferiu se esconder na sombra do seu ídolo Rodolffo.

Rodolffo: Você pode até gostar do ex da Rafa Kalimann, se tiver a boa vontade de ignorar seus comentários e suas posturas.

Arthur: Desistiu do futebol para virar palestrante. Um negócio muito esquisito. Parece gostar da ideia de paquerar Carla Diaz, mas apenas como conceito.

EM DESGRAÇA

Fiuk: O ator entrou cheio de promessas. Queria ser a nova Manu Gavassi, colorido, engajado e desconstruído. Mas, diferente da cantora, tentou segurar um personagem sem nenhum estofo real. Está refém de uma história que ninguém pretende ouvir.

Pocah: Para a decepção de seus milhões de fãs, quando está acordada a funkeira passa os dias repetindo frases feitas. Ainda ferrou o Lucas Penteado, que era menino bom, com uma acusação sem pé nem cabeça.

Nego Di: O humorista gaúcho gosta basicamente de duas coisas: o som da própria voz e contar para os outros a própria trajetória como se fosse cheia de lições. Quando se distrai e foge da adulação sistemática a si mesmo, dedica-se a falar mal dos outros.

Lumena: Usa do seu conhecimento a respeito de causas importantes para exaltar afetos e perseguir adversários. Como caricatura, é uma das personagens mais fortes da temporada —assim como Carminha em Avenida Brasil, Max Cady em Cabo do Medo e o capitão Fábio em Tropa de Elite.

Karol: Quem pode com ela? Nem a realidade é capaz de pará-la. Inimiga dos fatos, ela parece não conhecer limites e leva todo mundo a um extremo quase inegociável. Enquanto decepciona milhares de fãs aqui fora, parece ter conquistado alguns novos lá dentro.

Projota: Achou que seria o Buda da edição, mas agiu de maneira vil e cruel com Lucas e outros desafetos. Acabou deixando claro que jogou fora uma boa oportunidade: a de não entrar no “BBB”.