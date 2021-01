‘BBB 21’: Nova decoração da casa aposta em múltiplas cores e diversidade

Há três dias da grande estreia do ‘BBB 21’, os fãs do reality show puderam matar um pouco da curiosidade com a divulgação de alguns cômodos da casa mais vigiada do Brasil. Nesta sexta-feira (22), foram reveladas nas redes sociais as imagens da nova decoração da área externa, cozinha e sala.

“Era casa que você queria? Então toma”, traz a legenda do post. Reunindo diferentes estilos e tendências cores marcantes, a nova casa abrigar vários ambientes lúdicos, permitindo tanto ao público quanto aos participantes buscarem aqueles com os quais eles mais se identificam.

Na sala, local de encontro e das reuniões diárias com o apresentador do programa, Tiago Leifert, a decoração reproduz grafites urbanos que tem no estilo Robbins a maior inspiração.

Um dos quartos homenageia a Literatura de Cordel nordestina, com várias formas e estampas multicoloridas. Já na área externa, local de relax dos participantes todas as noites, a piscina transporta todos diretamente para a Grécia, com o predomínio das cores azul e branco como na arquitetura das ilhas Mikonos e Santorini.