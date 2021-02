BBB21: Nego Di diz ter levado a culpa por manipulação de Projota no jogo

Eliminado com recorde de rejeição no 'Big Brother Brasil', Nego Di avaliou sua passagem pelo programa em entrevista a Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (17). Em suas considerações, ele disse ter sido uma espécie de bode expiratório do jogo de Projota, que entre outras coisas, manipulou a indicação de Fiuk ao paredão.

"As coisas que ele levantava e trazia, se a gente topasse ou não, as pessoas sabendo la dentro, achavam que a culpa era minha. As pessoas não queriam ver que ele [Projota] era um articulador, que ele também pensava em jogo, que também tinha posicionamentos errados", ponderou Nego Di.

O humorista relembrou ainda o jogo da discórdia onde os participantes tinham que apontar influenciadores e influenciáveis, e ele foi apontado como influenciador diversas vezes, mas por ideias que eram de Projota.