BBB21: Fora da casa, Juliette já recebe propostas de R$ 200 mil por anúncios de marcas

Uma das queridinhas do público do "BBBB 21", a paraibana Juliette já deve colher bons frutos fora da casa por conta de seu carisma. Atualmente com mais de 10 milhões de seguidores somente no Instagram, a maquiadora já acumula uma série de propostas comerciais que devem garantir uma boa grana aqui fora.

De acordo com informação divulgada pelo Extra, a equipe que cuida dos interesses de Juliette tem recebido uma dezena de propostas de marcas fora do reality. “Estamos filtrando tudo e agendando reuniões para quando ela sair da casa e decidir que caminho deseja seguir”, contou ao jornal Déborah Vidjinsky, responsável pelas mídias sociais da amiga.

Na última segunda-feira (22), Juliette bateu a marca de 10 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se a participante que mais ganhou seguidores enquanto estava confinada no programa. Além disso, a advogada conta com um time de famosos da torcida, como Marília Mendonça e Neymar.

Agências de publicidade e marcas já estão de olho na influência da moça. “Tem muita coisa chegando agora, marcas de cosméticos... Mas ela não pode anunciar nada, pois tem um contrato com o programa. Tudo será avaliado quando ela sair de lá”, explicou Déborah ao Extra.

Em informação apurada pelo site, uma empresa procurou Juliette para ser garota-propaganda de um sorteiro, e de acordo com a agência que intermediou a negociação, a sister receberá R$ 200 mil caso aceite a proposta.