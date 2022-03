BBB ontem: Paredão, mágoas e novas rotas no jogo marcaram a noite de domingo (28/03)

A Rede Globo exibiu ontem, domingo (28/03), uma noite cheia de tensões e surpresas no BBB 22. A formação de paredão mexeu com os brothers e rendeu muitas conversas sobre o game durante a madrugada. O programa também foi marcado por desabafos, teorias sobre o futuro do jogo e redefinições de prioridade. Veja o que aconteceu:

O Temido Paredão

A noite foi de surpresas no BBB 22. Os brothers não esperavam que a Líder da semana, Linn da Quebrada, indicasse Paulo André para a berlinda. Ao lado de Lucas e Pedro Scooby, o atleta corre risco de sair do Reality e isso foi um dos assuntos mais comentados entre os brothers do quarto Grunge durante a madrugada.

"Não quero me precipitar nas palavras. Ela jogou sujo! 'Tirou duas pessoas do meu VIP' (relembra o discurso da sister). Ela estava rindo disso aqui (na cozinha)", afirma o atleta. E Pedro Scooby ainda tenta acalmar a situação: "tudo certo", comenta. Mas Arthur Aguiar fala ao fundo: "Acorda, já falei para você..."

O surfista volta a repetir que eles tomaram a atitude da Prova da resistência, em que deram a liderança para Lina, "de coração". E P.A. fala novamente que não concorda com o discurso dela: "Mas ela chegar no ao vivo e meter essa", diz.

Cenários favoráveis

Linn, Jessilane e Natália conversavam no quarto do Líder sobre a formação do Paredão deste domingo. A cantora disse: "Fiquei pensando na hora e depois que poderia ter indicado o DG. Mas não acho que seria interessante para mim e nem para o jogo fazer isso. Não acham?". Jessi concordou: "Também acho que não seria interessante".

Depois Lin comenta: "Sinceramente, não está um cenário favorável para o Lucas". "Nem um pouco, está em maus lençóis", avalia Nat. E Lina encerra: "Vamos ser sinceras, não teria um cenário favorável ao Lucas..

E o papo sobre o paredão continuou pela casa mais vigiada do Brasil. Lucas e Eslovênia conversavam no quarto Lollipop sobre o futuro do jogo. "Eu saindo, é o Eli com vocês contra os meninos. É isso", diz o brother.

A sister concorda em parte: "É... mas é um grupo. Vai ficar só eu e Eli se você sair. Porque as meninas votam em mim. Quem não vota é a Lina. Natália já me falou que se soubesse dessa configuração teria votado em mim pela circunstância."

Jogo individual

Elieser já está avaliando suas opções de voto e deixando claro que joga sozinho. Durante a madrugada, em conversa com Eslô, o brother afirmou que há a possibilidade de votar em Natália.

"Já pensou se me botarem em uma dinâmica, e eu tiver que escolher entre você e Natália? Aí, a Natália vai ter que entender."

Aproximações propositais

E as atitudes de Eslovênia renderam muitas conversas entre os brothers. Arthur Aguiar comentou sobre a aproximação da sister com Natália, Lin e Jessi. "Eu falei para ela que eu aqui de dentro olhando de fora, para mim soava estranho. A maneira como ela se aproximou das meninas. Para mim, ficou estranho", disse o ator. E depois chegou a afirmar:

"A questão não era a aproximação. A questão é que elas foram do zero para o 100 em um dia. Pareciam que eram melhores amigas desde sempre".

Resolver atritos

Na área externa, Scooby conversou com Gustavo sobre a treta entre o paranaense e Arthur. O surfista aconselhou que os dois deveriam conversar e tentar resolver a situação: "Chama ele para conversar. Ele tem dificuldade de ser o cara a puxar. Você tem mais facilidade nisso. E acho que é bom falar para não ficar aquela coisa guardada."

E Gustavo disse: "Tem umas atitudes dele que eu realmente não... Não são coisas que eu faria", comenta. E Scooby explicou: "Teve muita coisa que a gente pensa diferente e foi se alinhando. Mesmo assim continuamos sendo muito diferentes. A atitude que eu tive lá na prova ele não gostou. Mas hoje expliquei para ele meu ponto de vista. Ele se abriu, falou várias coisas dele. Das dificuldades dele e tal", diz Pedro Scooby

Top 10

E a madrugada não foi só de clima ruim. Após a formação do décimo paredão do BBB 22, os brothers estavam na cozinha conversando quando Gustavo disse: "Parabéns a nós e ao Top 10, né". Eles se abraçaram, e Eliezer disse: "Chegamos, finalmente chegou!".

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)