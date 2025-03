BBB 25: Mãe de Vitória Strada chama Mateus de traidor e diz que amizade dele com a filha acabou

A mãe de Vitória Strada, participante do Big Brother Brasil 25, não teve papas na língua ao falar, nas redes sociais, sobre Mateus Pires, ex-participante do reality.

Marisete Strada, em resposta a postagens de Mateus, acusou-o de traição no jogo e afirmou que ele, ao mostrar saudade de Vitória após sua eliminação, estava se contradizendo.

A mãe da atriz concordou com publicações que apontavam omissão do arquiteto quando a sister era alvo de Thamiris e Camila no Quarto Nordeste na casa.

Tudo começou quando Mateus, o sétimo eliminado da edição, publicou vídeos e imagens nas redes sociais, expressando a saudade que sente de Vitória e dos momentos que viveram juntos no confinamento. Em uma dessas postagens, ele escreveu: "Que saudade da minha amiga, eu amo tanto esse vídeo e tudo o que ele representa".

Marisete Strada, mãe da atriz, respondeu prontamente com duras críticas. "Está com saudade, por que traiu a amiga?", questionou ela em um dos comentários.

Em outra publicação, em que Mateus mostrava fotos da casa, Marisete voltou a acusá-lo de traição, destacando: "Quando estava lá, preferiu trair ela, agora está com saudades. Procure Camilla e Thamiris. Viteus acabou", fazendo referência ao relacionamento entre Mateus e Vitória, apelidado pelos fãs de Viteus.