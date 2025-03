BBB 25: Fim de jogo! Aline é eliminada do reality show para Maike e Diego Hypolito

Na noite desta terça-feira (25/03), Aline foi a décima eliminada do Big Brother Brasil 25, deixando a casa com 51,73% dos votos. Ela disputou a berlinda da semana com Maike e Diego Hypolito, e não conseguiu garantir a permanência no reality show. O Paredão teve mais de 200 milhões de votos do público.

Natural de Salvador, Bahia, a sister ingressou no BBB 25 como participante do grupo "Pipoca", ao lado de seu amigo Vinícius. Desde o início do programa, Aline se destacou por sua personalidade forte e presença marcante. Na primeira semana, ela e Vinícius conquistaram a liderança, tornando-se o primeiro casal a ocupar essa posição na edição.

Ao longo de sua trajetória, ela se envolveu em debates acalorados e viveu um romance com o ator Diogo Almeida, o que gerou repercussão tanto dentro quanto fora da casa.