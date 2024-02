BBB 24: Rodriguinho afirma que daria 'boxe' na esposa, caso ela abraçasse um homem

O cantor Rodriguinho voltou a proferir falas agressivas no Big Brother Brasil 24. Durante uma conversa com seus aliados no quarto do líder, o ex-Travessos afirmou que daria um “boxe” na atual esposa, se ela abraçasse um outro homem.

VEJA MAIS:

O assunto sobre uma mulher “agarrar” um homem surgiu durante uma conversa entre Rodriguinho, Pitel e MC Bin Laden, que falavam sobre a relação entre Matteus e Deniziane. Segundo o pagodeiro, o fato de ela ter abraçado o cantor Xanddy Harmonia, elimina qualquer possibilidade de relação com Matheus.

“Não tem relação, gente. Ela agarrou o Xanddy [cantor] na frente dele lá… Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, vai tomar um ‘boxe'”, disparou Rodriguinho.

Pitel, ainda tentou discordar de Rodriguinho, justificando que Deniziane abraçou Xanddy porque é fã dele. Mas o cantor de pagode não aceitou e voltou a criticar a atitude da sister na festa.

“Não existe isso! Respeito, postura!”, completou ele. Pitel rebateu ele mais uma vez: “Ela é fã do menino! Abraçar uma pessoa? Que loucura é essa de vocês”.

Acusação de agressão

Rodriguinho já foi acusado de violência doméstica por sua ex-esposa, Nanah Damasceno. Em 2021, o cantor ainda tentava reatar a relação com ela, quando recebeu a acusação de agressão.

Segundo os boatos que surgiram na época, a agressão ocorreu quando Rodriguinho estava na presença da mãe, Dona Conceição. Nanah teria jogado um copo na direção dos dois, o que deixou o cantor furioso. Ele então a segurou pelo pescoço e a colocou para fora.