BBB 24: Quem está 'Na Mira do Líder' desta semana? Lucas Henrique define; confira

Após a liderança ser concedida nesta sexta-feira (9), no Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique teve que escolher quatro companheiros de confinamento para serem parte dos seus alvos com o "Na Mira do Líder".

O brother revelou que seus alvos são Davi, Deniziane, Fernanda e Isabelle. Na próxima formação de Paredão, que será no domingo (11), uma das quatro pessoas que receberam a pulseira tem que ser indicada direto para a berlinda.

VEJA MAIS:

Sobre a dinâmica, mais um Paredão Triplo será formado. Além disso, os brothers terão uma votação aberta e o Líder ganha um veto para a próxima semana. Lembrando que, agora, o voto do paredão é para eliminar.