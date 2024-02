BBB 24: Lucas Henrique é o novo líder e define VIP e Xepa da semana; conheça

No programa ao vivo do Big Brother Brasil 24 desta sexta-feira (9) Lucas Henrique foi consagrado como o Líder da semana, após vencer a Prova do Líder, que foi de resistência da última quinta-feira (8). O carioca teve direito a chamar seis pessoas para integrar o VIP ao seu lado, deixando o restante dos confinados na Xepa.

No VIP estão, além do Líder Lucas:

• Wanessa,

• Yasmin,

• MC Bin Laden,

• Leidy Elin,

• Pitel,

Marcus Vinicius.

A Xepa está formada por:

• Isabelle,

• Alane,

• Beatriz,

• Matteus,

• Deniziane,

• Davi,

• Fernanda,

• Giovanna,

• Raquele,

• Michel,

• Rodriguinho.