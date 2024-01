BBB 24: Parcial de enquete indica quem será eliminado no 6º paredão do reality show; confira

O sexto paredão do Big Brother Brasil 24 formado no domingo (28) terá seu resultado oficial divulgado na noite de hoje (30). Alane, Isabelle, Juninho e Luigi disputam a permanência na casa. O UOL divulgou uma enquete para os internautas votarem e a parcial indica quem dos quatro pipocas pode ser o próximo a deixar a casa mais vigiada do país.

Último paredão onde os telespectadores votam para o participante ficar no jogo, Isabelle, segundo a parcial, é a favorita para permanecer no reality show. Abaixo, confira a parcial completa, atualizada às 7h de hoje:

Isabelle: 35,89%

Alane: 28,15%

Luigi: 25,19%

Juninho: 9,77%

Com uma disparidade de votos, Juninho, que tem menos voto do público para ficar, é o provável eliminado do sexto paredão, segundo a enquete UOL.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)