BBB 24: Davi atende Big Fone falso pela segunda vez; dinâmica segue até domingo (3)

No Big Brother Brasil 24, Davi atendeu novamente o Big Fone falso nesta sexta-feira (1º). Ao atender, o baiano escutou som de ligação perdida e optou pela estratégia de fingir que está escutando alguma coisa da produção para confundir os outros participantes. Mais cedo, às 10h, o Big Fone tocou pela primeira vez e Davi também atendeu, "trolando" os brothers e sisters com a mesma tática de mistério sem revelar o que escutou.

Nesta semana, o Big Fone ainda tocará mais 4 vezes, sendo o último levando quem atender ao paredão. Caso o líder ou o anjo atenda, a pessoa deve indicar alguém para enfrentar a berlinda no lugar.

No sábado (02), o Big Fone tocará às 19h e depois às 23h30. Já no domingo (03), as ligações tocarão às 6h e às 17h20, sendo esta última sendo transmitida ao vivo na programação da TV Globo. Quem atender, estará direto no Paredão.

