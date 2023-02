BBB 23: Veja o que rolou na madrugada desta segunda, 20

O Carna BBB 23 colocou três brothers para sambarem na berlinda: Cristian, Fred D e Ricardo estão no quinto Paredão da edição. Após a formação, a casa mais vigiada do país se movimentou e a madrugada desta segunda-feira, 20, teve fofoca, alinhamento de estratégias para o jogo da discórdia e também possíveis alvos para a próxima votação no Big Brother Brasil.

Gustavo e Key Alves discutiram sobre a postura de Fred Nicácio, que pensa em levar o nome de Bruna Griphao ao jogo da discórdia. O casal também falou a respeito de Cristian, que o brother só estaria perto para se proteger. Em outro momento o casal agrovôlei 'hablou' de novo e o alvo foi Guimê. Enquanto o Cowboy acha o MC debochado, Key acha que Guimê é interesseiro.

Domitila e Fred Nicácio conversaram e o nome de Bruna Griphao foi mencionado. Segundo as conversas, ela seria o pivô de algumas tretas. Mas nem só de treta vivem os confinados. Cezar Black arrancou algumas gargalhadas na sala quando imitou Ricardo na última festa. "Ele parecia Câmera Man da Globo... Teve uma hora que até o cantor se assustou. Ele não largava o celular", disse a Key, Gustavo e Cristian.

Cristian atiçou o casal e Key que já havia dito que pararia de falar sobre sexo com Gustavo, quebrou a promessa. "Me deixar molhada, você sabe bem como é que faz", disse a sister enquanto Gustavo preparava um ingrediente para um prato.

Na hora de dormir Fred D disse que tem crush na atriz Renata Del Bianco. "Sigo ela no Instagram até hoje, Renata Del Bianco. Mas acho que ela é casada hoje", contou. Larissa, sua ficante na casa, ficou interessada no assunto e retrucou. "Já pensou se ela não fosse casada?", disse.