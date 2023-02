BBB 23: Fred Desimpedidos está no quinto paredão; veja como será a berlinda da semana

Fred Desimpedidos é o primeiro brother no quinto paredão do BBB 23, que será formado no próximo domingo (19). O jornalista teve azar e foi direto para a berlinda após sortear essa consequência ao desistir da Prova do Líder de resistência, que deve adentrar o dia desta sexta-feira (17). O ex de Bianca Andrade foi o sexto brother a deixar a disputa pela liderança.

"Não dá, foi mal aí, gente", disse o brother ao desistir da prova depois de pouco mais de três horas. Depois, o influencer contou que passou mal. "Eu tentei segurar, eu falei que não vou engolir", afirmou.

Nesta semana, o paredão que sucede o da eliminação da paraense Paula Freitas será triplo. Além de Fred, a berlinda será formada pelo contragolpe do jornalista, além da indicação do líder e do mais votado pela casa. O indicado do líder não participa da prova bate-volta.

A outra novidade da semana é que o detentor do Poder Curinga poderá impedir um participante de votar. Pela segunda semana consecutiva, a votação será aberta.

Saiba como vai ser formado o próximo Paredão:

Anjo imuniza;

Líder indica;

Poder Curinga: o dono do Poder Curinga impede alguém de votar;

Voto aberto da casa;

Contragolpe do emparedado pela Prova do Líder;

Bate-volta.