BBB 23: acompanhe a prova de resistência que garante a liderança da semana

Começou, na noite de quinta-feira (16), a quinta Prova do Líder do BBB 23. A dinâmica é de resistência e conta com a participação de todos os confinados, sem vetos. A disputa consiste nos brothers ficarem sentados dentro de carrinhos de supermercado, girando e recebendo jatos de fumaça.

Aos primeiro nove que desistirem, haverão consequências.

Confira:

3x Fora da próxima Prova do Líder;

Fora da próxima Prova do Anjo;

Não pode votar no paredão desta semana;

Vai direto para o paredão;

Não pode comprar Poder Coringa da semana;

Escolha alguém para sair da prova com você;

Você está na xepa.

Regras:

Os brothers precisam permanecer o tempo todo dentro do carrinho;

Eles não devem esconder a cabeça no carrinho;

Caso haja um empate entre quem resistir na prova pelo tempo limite (até o programa de sexta), o desempate será feito por um quiz sobre a própria prova.

Quem for emparedado pela prova terá a chance de puxar um participante no contragolpe do próximo domingo (19).

Veja quem saiu:

1º - Cara de Sapato

Após quase uma hora de prova, Cara de Sapato pede para sair e diz que não consegue ficar mais na prova. "Não dá, meu joelho está zoado. Muita dor!", diz. Os brothers o aplaudem. O lutador é o primeiro eliminado da dinâmica.

Ele sorteia uma das consequências da Prova do Líder: "Você não vai poder votar no Paredão desta semana".

2º - Gustavo

Assim como Cara de Sapato, Gustavo também pede para sair. Ele sai do espaço da prova e sorteia uma das consequências. “Você está fora da próxima Prova do Líder”. 16 participantes continuam na disputa.