BBB 23: o que rolou na madrugada desta segunda-feira, 3? DR e flagra na Central do Líder

A madrugada desta segunda-feira, 3, no BBB 23 foi marcada pela formação de Paredão Quádruplo, que colocou Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila na berlinda. Conversas, indiretas e surpresas, após a dinâmica, além de análises pós paredão movimentaram a Casa mais vigiada do Brasil. A votação mexeu com os ânimos dos confinados e ainda teve flagra, confira!

Larissa sentiu medo da berlinda com Domitila Barros. A miss questionou a estratégia das pessoas do Quarto Deserto e o discurso da Líder Aline Wirley. Amanda criticou o jogo de Ricardo.

Aline Wirley usou o card da Central do Líder e flagrou Sarah Aline falando sobre a indicação de Fred e como isso teria facilitado a votação em alguns integrantes do Quarto Deserto. Bruna Griphao disse que não estava confortável, a atriz afirmou que Sarah Aline foi quem começou a votar em pessoas que têm afeto, mesmo dizendo gostar da Aline Wirley, decidiu voltar na cantora na ocasião.

Também teve Dr de casal! Ricardo e Sarah Aline voltaram a discutir e conversaram sobre a formação do paredão atual. A psicóloga relembrou que Ricardo afirmou que joga sozinho e, por esse motivo, não deve buscar informações sobre o Quarto Fundo do Mar. Ela se estressou e o nchamou de estressante. "Entendi qual é o seu rolê. Você tá vindo me perguntar o que eu ia fazer, eu ia falar só sobre o meu voto e já tô falando coisas que a gente tinha conversado ali", disse. Ricardo também respoindeu irritado e disse que era apenas um comentário.