BBB 23: Key revela em qual momento do dia sente mais vontade de transar

Key Alves, em um bate-papo descontraído na piscina do BBB 23 com Gustavo, Cristian, Aline e Paula, acabou fazendo revelações picantes. Ela disse que o horário do dia em que mais tesão é de manhã bem cedo cedo, ao acordar.

A jogadora de vôlei foi questionada se gosta de fazer sexo sempre e respondeu negativamente: "Não sinto vontade de transar o tempo todo". A moça ressaltou que só transa quando tem sentimento pelo parceiro.

