BBB 23: Marvvila possui um dedo a mais em uma das mãos

A cantora Marvvila revelou no BBB 23 que possui um dedo extra em uma das mãos, ao lado do dedo mínimo, assim como várias pessoa da família dela. A condição é conhecida como "polidactilia". O dedo a mais pode ser removido em procedimento cirúrgico.

Marvvila revelou o fato durante conversa com Ricardo na casa mais vigiada do Brasil. A participante do camarote disse que pensou em fazer a cirurgia.

VEJA MAIS

Marvvila explicou que a genética da doença é fortíssima entre os familiares dela. "Eu nasci assim. Vamos lá: meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos e os filhos dos meus primos", contou.

Marvvila afirmou que sente vergonha por ter um dedo a mais e que pensou em remover o dedo extra antes de entrar no reality, mas não deu tempo de fazer a cirurgia.