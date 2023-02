BBB 23: Key Alves diz que é p*t*nh* de Gustavo em dia de aniversário do brother

O clima esquentou durante esta tarde, 7, no Quarto do Líder, do Big Brother Brasil 23. O fazendeiro Gustavo recebeu um presente de aniversário da amada.

O líder comemora 28 anos hoje.

VEJA MAIS

Key e Gustavo trocaram muitos beijos e carinhos embaixo das cobertas, até que a esportista avisa: “sou sua p*t*nha, se você quiser eu sou sua p*t*”. Isso tudo ocorreu no início da tarde.

Desde a última quinta-feira, 2, quando Gustavo se tornou líder, o casal tem aproveitado bastante as dependências do quarto reservado. Inclusive, são protagonistas de muitas cenas embaixo do edredom.