BBB 23: brothers e sisters participam da primeira Prova do Anjo

Na manhã deste sábado, 21, ocorre a primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil. No início da tarde, Tadeu Schmidt apareceu ao vivo para explicar a dinâmica.

As líderes Bruna Griphao e Larissa passaram a urna e os participantes retiravam bolas numeradas de dentro e em seguida, eles se vestiram com coletes que tinham o número sorteado.

A prova foi dividida em duas etapas e precisava unir habilidade e estratégia.

Na primeira etapa era necessário que conquistar as bolinhas que serão usadas na sequência. Após subirem em uma base, um deles lança e o outro precisa capturar a bolinha, eles podem conquistar no máximo duas.

Na segunda etapa, a dupla vai escolher que querem tirar da prova. Em seguida, jogam as bolas para acertar o pote, mas é necessário que a bola quique uma vez na mesa até cair no pote.

A dupla que receber três bolinhas está eliminada.

A paraense Paula e Gabriel vão iniciar a prova. Seguida de Aline Wirley e Bruno, Gabriel Santana e Sarah Aline, MC Guimê e Tina, Domitila Barros e Cezar, Fred e Ricardo, Antonio "Cara de Sapato Jr." e Amanda, Fred Nicácio e Marília, Key Alves e Gustavo, e Marvvila e Cristian.