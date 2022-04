BBB 22: veja o antes e depois do ator Douglas Silva, conhecido como DG

Douglas Silva é um dos finalistas do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22), porém, desde criança o ator é muito conhecido pelos brasileiros e considerado um dos grandes nomes do cinema nacional. Aos 34 anos, DG continua vivendo da dramaturgia, mas a maioria de seus papeis mais conhecidos ele interpretou ainda na adolescência.

Fazendo grande sucesso no BBB 22, DG possui uma longa trajetória de sucessos. O artista é vencedor do prêmio de Melhor Ator pelo Festival de Havana, e indicado ao Grande Otelo, um Prêmio Guarani e um International Emmy Awards. Saiba mais como era o antes e depois do Douglas Silva:

Seguidores

Após entrar no BBB 22, Douglas Silva já ganhou milhares de seguidores em seu Instagram. Antes de entrar no reality, o ator estava com 358 mil seguidores. Até esta terça-feira - a grande final do reality - DG acumula mais de 3,2 milhões de seguidores.

Vida pessoal

Nascido em 27 de setembro de 1988, no Rio de Janeiro, Douglas Silva iniciou a carreira de ator desde a infância. Ele é casado, desde 2008, com Carolina Brito. O casal possui duas filhas: Maria Flor e Morena.

Carreira

Douglas Silva começou como ator interpretando “Dadinho” no filme de muito sucesso nacional “Cidade de Deus” (2002), que também lhe rendeu uma indicação ao Grande Otelo de Melhor Ator Coadjuvante aos 15 anos. O papel também garantiu para DG o prêmio de melhor ator no Festival Internacional de Havana.

Entre 2002 e 2005 atuou como Acerola no seriado “Cidade dos Homens”, sucesso da TV Globo. O personagem de grande sucesso e a performance deu a ele o título de primeiro ator brasileiro a receber uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Ator. A série também rendeu um filme de mesmo nome em 2007.

Doze anos mais tarde, Douglas voltou a reviver o personagem com o lançamento da quinta e sexta temporada da série, em 2017 e 2018, respectivamente.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)