BBB 22: Seu Jorge e Alexandre Pires serão as atrações da festa; veja os detalhes da produção

Para este sábado (02), a festa do Big Brother Brasil promete muito samba. As atrações confirmadas ficam por conta dos cantores Seu Jorge e Alexandre Pires. A programação do BBB 22 vai iniciar a partir das 22h30, depois da novela Pantanal.



Confira os detalhes da produção de hoje (02/04)

O tema do agito desta noite, no BBB 22, será ‘festa no apê’. A dupla sobe ao palco do reality com um repertório de grandes hits das carreiras, como ‘Mina do Condomínio’, ‘Burguesinha’, ‘Que Se Chama Amor’ e ‘Sai da Minha Aba’.

A produção do BBB organizou a festa pensando nos detalhes de um apartamento. Desde o elevador, até um cantinho para representar os cômodos. ‘No banheiro’ instalado no gramado, os confinados terão a chance de soltar a voz debaixo do chuveiro. O microfone estará liberado.

Os brothers e sisters terão, ainda, acesso a um escorrega que ligará os quartos e um espaço para fotos. Na cozinha, o fogão vai virar videogame e, na sala, a mesa de jantar vai dar lugar ao beer pong.

A programação pode ser conferida na Rede Globo ou por meio da Globoplay.