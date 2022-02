BBB 22: Jessi chora com desistência de Tiago e conversa com Natália: 'Ele era querido'

A desistência de Tiago Abravanel abalou os participantes do "BBB 22". Jessi, que está no castigo do montro, chorou bastante após a partida do brother. Ela também conversou com Natália, que disse entender a forma como Tiago estava se sentindo antes de desistir, pois já experimentou a rejeição dos participantes.

"Queria ter falado mais [com ele]", lamentou Jessi.

"Já me senti talvez da forma que ele estava se sentindo, a diferença é que ele era querido, e eu não era querida", disse Natália. "Eu estava com o mesmo sentimento de me sentir só", completou.