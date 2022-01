BBB 22: Internautas pedem saída de Tiago Abravanel após brother sugerir 'BBB do amor'

Após a formação do primeiro paredão no BBB 22 e o surgimento da primeira possível treta entre os participantes do reality, Tiago Abravanel virou assunto na web. Os internautas pediram a saída do brother depois que ele tentou convencer os outros participantes a não criarem atritos e fazerem um “BBB do amor”. Pedindo por confusões e tretas na casa, os internautas subiram a hashtag #ForaTiago.

No início da madrugada, depois de toda a agitação por conta da formação do paredão, Tiago conversou com alguns dos colegas de confinamento e sugeriu fazer um 'Jogo da Discórdia' diferente nesta segunda-feira (24). Segundo ele, o público não quer ver atritos na casa.

"Porque a gente tem que entregar isso pro Brasil? A gente não precisa disso", comentou sobre os atritos. Eliezer chegou a concordar com a ideia do neto do Silvio Santos: "O Jogo não precisa ser sobre Discórdia, podemos fazer o BBB do amor, estamos na era do amor", afirmou o integrante do time pipoca.

Veja a conversa de Tiago:

Mas a ideia não agradou o público, que subiu a hashtag #ForaTiago nos trends do Google Brasil. Segundo os internautas, as confusões e intrigas fazem parte do jogo e são necessárias.