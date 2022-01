BBB 22: Confira quem é a cantora Luka, dona do hit 'Tô nem aí' que deve entrar no reality

Os preparativos para o anúncio dos participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil estão a todo vapor. Pegando todos de surpresa, nesta sexta-feira (14/01), dia em que começa a divulgação, mais um nome foi cotado como um dos confirmados para o confinamento do reality. De acordo com o colunista Erlan Bastos, a cantora do sucesso "Tô nem aí", Luka, é uma das promessas do BBB. Confira quem é Luka.

Quem é Luka?

Conhecida por inúmeros hits como "Tô nem aí", "Porta Aberta" e "Sem Resposta", Luka fez sucesso nos anos 2000 e ganhou o coração dos brasileiros ao conquistar espaço na trilha sonora da novela teen "Malhação", uma das maiores produções da Rede Globo na época. Relembre o sucesso:

Por onde anda Luka, dona do hit “Tô nem aí”?

Atualmente, a artista mora em Orlando, nos Estados Unidos, longe dos holofotes. Recentemente, ela lembrou como foi ser um sucesso estrondoso. "Saiu por uma gravadora pequena, a Green Songs. Seria uma tiragem pequena, mas veio atropelando tudo. Entrou na trilha de ‘Malhação’ e acabou se tornando a música mais tocada de 2003. Foi incrível”, disse ela.

Curiosidades

Se a participação for confirmada, esse não vai ser o primeiro reality da loira, que já participou do Fama e se inscreveu para as audições do The Voice Brasil.