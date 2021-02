BBB 21: Chico César agradece Juliette por sucesso de 'Deus Me Proteja' após sister cantar na casa

O cantor e compositor paraibano Chico César usou as redes sociais para agradecer sua conterrânea do "BBB 21", a advogada Juliette. O motivo foi um pedido da participante dentro da casa, que fez com que a canção "Deus Me Proteja" (2008) chegasse ao topo da lista de músicas que mais viralizaram no Spotify no Brasil.

"Muito obrigado pelos compartilhamentos e pelas cantorias em rede nacional", escreveu o o artista no Twitter.

"Deus Me Proteja" no topo da parada viral do Spotify - com a versão ao vivo também na lista, em 47°. muito obrigado pelos compartilhamentos e pelas cantorias em rede nacional, @FreireJuliette! 💓🙏 pic.twitter.com/NjCBnZ5C8n — Chico César (@ChicoCesarOf) February 17, 2021

A parada viral do Spotify não mostra as faixas mais ouvidas da plataforma, mas as canções que cresceram mais rapidamente em número de audições nos últimos dias.

A versão original de "Deus Me Proteja" foi gravada em 2008, e faz parte do álbum "francisco forró y frevo". A composição de Chico foi gravada em parceria com Dominguinhos. Uma versão ao vivo da faixa, regravada em 2018 no álbum "Estado de Poesia Ao Vivo" (2018), também entrou na parada do Spotify, em 47ª posição. Na faixa ao vivo, Chico canta a música em homenagem a Dominguinhos, falecido em 2013.

O motivo do sucesso

No dia do segundo paredão da edição do "BBB 21", Juliette escolheu "Deus Me Proteja" como uma das músicas que gostaria de ouvir antes da berlinda do dia. Na edição, os emparedados podem escolher músicas para ouvir momentos antes da eliminação.

Com letra em formato de oração, onde Chico César diz "Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa/ Da bondade da pessoa ruim/ Deus me governe e guarde ilumine e zele assim", a faixa chamou a atenção de outros participantes do reality, que questionaram Juliette sobre quem seria o autor da faixa.

"Bom mesmo é ter sexto sentido/ Sair distraído e espalhar bem-querer", diz outro verso da canção, que fez sucesso fora da casa depois da escolha de Juliette.