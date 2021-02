Arthur sai da casa do 'BBB21' e se surpreende com a reação das pessoas: 'Sabiam meu nome'

Na madrugada desta sexta-feira (19), Arthur contou aos brothers do "BBB21" como foi a experiência de sair da casa para ir ao hospital e diz ter ficado surpreendido ao ser reconhecido por estar no reality show. O instrutor de crossfit deslocou o ombro na segunda etapa da prova do líder e precisou de atendimento médico.

Inicialmente, ele revelou ter se divertido com uma "bola fora" do médico que o levou para fazer uma ressonância no ombro direito. Ele quis saber se ele estava com celular. "O médico chegou pra mim e falou assim: 'nada que contenha metal. Tá com carteira, chave ou celular?' e todo mundo começou a rir".

Em seguida, o participante confessou que ficou surpreso com as pessoas que o atenderam saberem de seu nome antes de qualquer apresentação formal. "Velho, muito engraçado, ninguém podia pegar o telefone. Eu me senti muito popstar lá. Todo mundo sabia o meu nome antes de eu falar".