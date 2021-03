Arthur pede para Viih Tube apresentar amigas e leva bronca de Projota

Durante festa McDonalds do "BBB 21", na madrugada deste domingo, 14, Arthur deu uma bola fora ao comentar sobre o desejo de conhecer as amigas de Viih Tube e tomou uma chamada de atenção de Projota para não acabar se queimando com o público do reality show da Rede Globo.Em meio a papo sobre a formação do paredão, Arthur vê Viih Tube se aproximar na pista de dança e comentou com Projota sobre a sister ter falado de seus amigas. "Viih (Tube) falou que tem várias amigas para me apresentar lá em São Paulo. Vou para São Paulo, hein, Vitória?".

Projota imediatamente reage negativamente ao comentário de seu aliado no confinamento. "Mano, cala a boca".Arthur justificou a declaração por não saber o futuro do affair vivido com Carla Diaz. "A gente não sabe o que vai ser daqui para frente", explicou.

Projota, então, tornou a alertar. "Exatamente. Então, não faz merda", aconselhou. "É só uma zoeirinha. Uma putariazinha. Não faz mal a ninguém", finalizou Arthur.