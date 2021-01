'BBB21': Arcrebiano já namorou Maraisa e diz que nome se deu por erro no cartório

Anunciado no grupo dos anônimos do "Big Brother Brasil 21", Arcrebiano ou Bil Araújo, como prefere ser chamado, disse que o nome incomum é resultado de um mal entendido na hora do registro em cartório.

“Era pra ser Clebiano Araújo, mas meu pai foi me registrar e na hora de pronunciar, talvez o cara tenha escutado e digitado de forma errada. Por isso, ficou Arcrebiano. Só a minha mãe me chama de Clebiano”, explicou o crossfiteiro.

O modelo, de 29 anos, já namorou três vezes, mas atualmente está solteiro. Uma das ex-namoradas dele é a sertaneja Maraisa, dupla de Maiara, com quem namorou por dois anos.

Olha só o q achei na minha galeria kkkkkk🤭🤭 pic.twitter.com/2vNKxlbyB6 — Amanda🌵 (@citeimaraisa) January 19, 2021

Ele disse que está aberto para relacionamentos na casa, mas seu foco mesmo é o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Bil adora curtir festas, praticar atividades físicas (percebemos, né?) e cuidar do corpo. Mas o personal admitiu ter pavio curto.