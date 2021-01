Antes de entrarem no 'BBB21', participantes negros relatam que já foram vítimas de racismo

O Big Brother Brasil deste ano bateu uma marca importante e simbólica ao reunir o maior número de participantes negros, se comparado com as edições anteriores, ao longo de duas décadas de existência: Karol Conká, Camilla de Lucas, Pocah, Lucas Penteado, Nego Di e Projota, fazem parte do time ‘Camarote’; João Luiz, Gilberto e Lumena, são do time pertecente as pessoas anônimas, o ‘Pipoca’.

As mudanças de pré requisito para entrar dentro do reality show mostram o entendimento da importância da diversidade dentro do programa. Além de fugir de padrões pré-estabelecidos e poder oferecer ao público a possibilidade de dar palco a discussões importantes e exposições de opiniões diferentes, o que, claro, é a ‘pitada’ da receita para futuros conflitos entre os ‘brothers’.

Uma das pautas que mais é esperada pelo público que seja discutida é o racismo. O elenco de famosos escolhidos para o ‘BBB21’ já foram vítimas de discriminação racial e, usaram as redes sociais e entrevistas para debater sobre a questão.

Karol Conká foi a última entrevistada no quadro ‘Boca a Boca’, do canal de Bianca Andrade, no ano passado. Durante a conversa, a rapper relatou uma situação de preconceito que viveu no prédio onde mora, em Curitiba.

"Eu subi na minha cobertura, no meu prédio, e uma senhora que não me conhecia me falou: 'Preciso de alguém com mais energia para limpar o meu apartamento, e você vai limpar a cobertura, o meu é menor’”, disse.

A artista contou que não soube como reagir. "Peguei meu celular e fui ver o que me interessa. Porque não adiantava eu, ali, naquele elevador, discutir com uma senhorinha".

"Você pode estar famosa, ter seguidores, ter dinheiro, mas você sobe num prédio chique você ainda vai ser a filha de uma diarista ou a diarista", concluiu a cantora.

Projota também já relatou ter vivido um episódio de racismo com apenas 17 anos. O cantor tinha ido passear com três amigos (dois negros e um branco) em um shopping, quando foram abordados pela polícia no centro comercial.

"Estávamos em quatro amigos. Três negros e um branco, de olho azul. Tomamos um enquadro. O policial separou meu amigo branco e perguntou se a gente estava sequestrando ele", contou, em entrevista à Quem.

Lucas Penteado, fez parte do elenco de ‘Malhação’ em 2018 e que tem reprisado na Rede Globo desde o ano passado. O ator já teve uma corrida de aplicativo recusada por causa da sua cor da pele.

“Racista! Viagem até o aeroporto e não quis me levar. Estou pasmo, ainda meio perdido com a situação. O cara olhou nos meus olhos e se recusou a realizar a viagem. Eu com meu pai, em frente a minha casa, da qual ele me viu saindo. Não passarão. Quero ele na cadeia. Injúria racial é crime", protestou o artista à época. Na ocasião, acrescentou que não era a primeira vez que isso ocorria com ele.

A influencer Camilla de Lucas, no ano passado, foi ameaçada por uma mulher branca que invadiu o seu quarto em um hotel, em São Paulo. No relato, ela disse que a moça afirmou que chamaria a administração local para solicitar sua retirada de lá.

"Filmo tudo, porque quero ver quem vai acreditar que uma mulher branca tentou invadir o quarto de uma hóspede negra. Minha palavra contra a dela. Filmem tudo sempre!”, aconselhou ela, que acrescentou que a mulher teria ido a seu quarto após ouvir um ruído de um dos vídeos que ela editava, na ocasião.

Nego Di teve as suas publicações apagadas das redes sociais após ter se manifestado contra o racismo. Na época, João Alberto Silveira Freitas, negro, morreu depois de ser espancado por seguranças em frente a um supermercado em Porto Alegre.

"Mais uma vez a vida do nosso povo é descartada como se nada fosse!!! Em vésperas do (dia da) 'Consciência Negra'... Muito triste isso! Até quando vão nos matar, pedir desculpas e seguir o baile como se estivesse tudo certo?", disse, na publicação que foi deletada.

A imagem do perfil do comediante, conforme informações de veículos que noticiaram o caso, também foi apagada: "só não vê quem não quer", afirmou, na ocasião.

/p>